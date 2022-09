Union Berlin in Braga unter Druck - Rönnow wieder fit

Berlin (dpa) – - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin steht in der Europa League bereits am zweiten Spieltag der Gruppe D unter Erfolgsdruck. Beim portugiesischen Erstligisten Sporting Braga müssen die Köpenicker am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) punkten, um den Anschluss nicht vorzeitig zu verlieren.

Unions Gegner ist wie der Bundesliga-Tabellenführer in der nationalen Liga auf der Erfolgswelle und belegt nach sechs Spieltagen mit zwei Punkten Rückstand auf Benfica Lissabon Rang zwei.

Union-Trainer Urs Fischer kann im Estadio Municipal von Braga wieder auf Torwart Frederik Rönnow setzen, der am Dienstag wieder ins Training eingestiegen war, nachdem er zuvor beim 1:0-Erfolg in der Liga beim 1. FC Köln von Lennart Grill sehr gut vertreten wurde.