Melbeck - Ein betrunkener Autofahrer hat nach Angaben der Polizei mit einem unkontrollierten Überholmanöver einen Unfall in Melbeck (Landkreis Lüneburg) verursacht. Der 31-Jährige fuhr demnach in der Nacht zum Samstag in ein anderes Auto, als er den Überholvorgang wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbrechen musste. Dabei wurde der 24 Jahre alte Fahrer des getroffenen Autos leicht verletzt. Einem Ersthelfer an der Unfallstelle spuckte der 31-Jährige den Angaben zufolge ins Gesicht.

Die Polizei nahm den Mann mit zur Wache, entnahm eine Blutprobe und zog seinen Führerschein ein. Trotz mehrmaligen Platzverweises sei der Mann anschließend noch vier Mal zur Wache zurückgekehrt und habe den Polizeibetrieb gestört, bis er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. Strafrechtliche Ermittlungen gegen den 31-Jährigen laufen.