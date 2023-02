Gardelegen/MZ - Im Gefechtsübungszentrum (GÜZ) bei Gardelegen (Altmark) kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Das bestätigte die Bundeswehr der Mitteldeutschen Zeitung. Demnach waren zwei Puma-Schützenpanzer mit hohem Tempo kollidiert.

„Dabei wurden zwölf Soldaten verletzt, einer davon so schwer, dass er mit dem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden musste“, teilte Sprecher Florian Kruth mit. Die Rettungskette sei sofort eingeleitet worden. Insgesamt seien sechs Soldaten so schwer verletzt worden, dass sie in umliegenden Kliniken behandelt werden mussten.

Unfall mit Puma Schützenpanzern im GÜZ in Sachsen-Anhalt -Vorfall wird untersucht

Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, lasse sich aktuell noch nichts sagen, so der Sprecher am Mittwochnachmittag. Es habe sich um einen normale Gefechtsübung gehandelt. Beteiligt sei das Panzerlehrbataillon neun aus Munster (Niedersachsen) gewesen. „So ein Unfall ist eher außergewöhnlich und kommt sehr selten vor“, sagte Kruth. Derzeit würden die Feldjäger den Hergang untersuchen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD, links) in einem Schützenpanzer beim Besuch des Truppenübungsplatzes Altengrabow (Jerichower Land). Foto: IMAGO/Future Image

Das GÜZ bei Gardelegen ist eine zentrale Ausbildungsstelle des Heeres für den Umgang mit dem Waffensystem. Erst vor wenigen Tagen hatte der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Sachsen-Anhalt besucht. Auf dem Truppenübungsplatz Altengrabow (Jerichower Land) hatte er auch in einem Puma-Schützenpanzer Platz genommen.

Der Puma gilt als einer der schwersten und gemessen an der Motorleistung stärkste Schützenpanzer der Welt. Er erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometer pro Stunde.