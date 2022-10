Unerlaubte Einreise: 65 Festnahmen an polnischer Grenze

Frankfurt (Oder)/Berlin - Bei einem Großeinsatz nahe der brandenburgischen Grenze zu Polen hat die Bundespolizei am Dienstag 65 Verdächtige wegen unerlaubter Einreise festgenommen. Wie die Bundespolizeiinspektion in Berlin mitteilte, kontrollierten die etwa 150 beteiligten Beamten rund 1400 Menschen. Es wurden auch zwei Polizeihubschrauber eingesetzt. Ab dem Morgen waren die Beamten verstärkt unter anderem an den Bundesautobahnen 11, 12 und 15 sowie an verschiedene Bundesstraßen und Bahnverbindungen entlang der deutsch-polnischen Grenze unterwegs. Dabei sollten Schleuser oder unerlaubt Eingereiste identifiziert sowie unerlaubte Einreisen verhindert werden.