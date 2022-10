Unbekannter entwendet sechs Nagetiere aus Förderzentrum

Erfurt - Ein Unbekannter hat in Erfurt aus einem Förderzentrum sechs Nagetiere gestohlen. Die drei Kaninchen und drei Meerschweinchen seien aus dem Streichelzoo der Schule entwendet worden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Als der Hausmeister den Diebstahl am Dienstagmorgen bemerkte, befand sich nur noch ein männlicher Hase in den Käfigen. Der Vorfall sorgte für große Betroffenheit unter den Schülern des Förderzentrums.