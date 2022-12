Unbekannter attackiert Wachmann mit Reizgas

Berlin - Ein Unbekannter soll in Berlin-Marzahn einem Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen zur Behandlung in eine Augenklinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sein 21-jähriger Kollege blieb unverletzt. Der Verdächtige und sein Begleiter entkamen.

Die Wachleute hatten am Dienstagabend in einem Linienbus der Berliner Verkehrsbetriebe die Einhaltung der Maskenpflicht kontrolliert, als ihnen zwei Männer durch lautes Verhalten auffielen. Zu der Attacke kam es, als sie mit ihnen gemeinsam an der Haltestelle Walter-Felsenstein-Straße ausgestiegen waren.