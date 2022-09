Unbekannte überfallen Mann mit Schlagstock

Bremen - Drei mit Schlagstock und Messer bewaffnete Täter haben einen 38-Jährigen in Bremen überfallen. Der Mann war in der Nacht zu Donnerstag unterwegs, als er plötzlich einen Schlag mit einem Schlagstock und mehrere Faustschläge gegen den Kopf erhielt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann ging zu Boden, die drei Angreifer schlugen und traten weiter auf ihn ein. Danach bedrohten die Unbekannten das Opfer mit einem Messer und forderten Jacke, Geld und Smartphone. Als der 38-Jährige sich ausziehen sollte, konnte er fliehen und alarmierte die Polizei. Er kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen.