Unbekannte stehlen Maschinen von Baustelle in Pulsnitz

Pulsnitz/Görlitz - Von einer Baustelle am Rathaus in Pulsnitz (Kreis Bautzen) haben Unbekannte zwei Baumaschinen gestohlen. Die Tat soll sich schon am vergangenen Wochenende ereignet haben, teilte die Polizei in Görlitz am Mittwoch mit. Jede der Maschinen, mit der Materialien zum Verputzen gemischt werden, sei etwa 300 bis 400 Kilogramm schwer, hieß es. Zudem hätten die Täter Teile des Baugerüsts sowie Baumaterial mitgehen lassen. Der Schaden werde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei in Kamenz sucht Zeugen.