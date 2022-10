Unbekannte sprengen Geldautomaten in Auetal

Auetal - Ein Geldautomat in Auetal (Landkreis Schaumburg) ist in der Nacht zum Donnerstag von Unbekannten gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei hinterließ die Sprengung ein großes Trümmerfeld, es entstand vermutlich ein sehr hohen Sachschaden. Bis zum frühen Donnerstag waren keine Verletzten bekannt. Die Bewohner des betroffenen Wohn- und Geschäftshauses konnten unverletzt evakuiert werden. Ob das Haus noch bewohnbar ist, blieb zunächst unklar. Auch ob Geld entwendet wurde, konnte die Polizei am Donnerstagmorgen noch nicht sagen. Bei der Fahndung kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.