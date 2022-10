Unbekannte legen Feuer in geplanter Flüchtlingsunterkunft

Bautzen/Dresden - Unbekannte haben am Freitagmorgen in der geplanten Flüchtlingsunterkunft „Spreehotel“ in Bautzen in der Oberlausitz einen Brandanschlag verübt. Vier Menschen, die im Haus übernachteten, blieben unverletzt, wie das Landeskriminalamt in Dresden mitteilte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter Fensterscheiben eingeworfen. Danach kam es im Inneren des Hauses zu einem Brand. Der genaue Tathergang muss noch ermittelt werden. Zum Sachschaden konnte das Landeskriminalamt zunächst keine Angaben machen. Das Gebäude ist weiträumig abgesperrt. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) im LKA Sachsen hat die Ermittlungen übernommen.