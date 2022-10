Unbekannte legen E-Roller auf Schienen: Regionalbahn kaputt

Bernburg - Bei Bernburg hat eine Regionalbahn mit circa 80 Kilometern pro Stunde einen ins Gleis gelegten E-Roller erfasst. Bislang Unbekannte hätten ihn am Sonntagabend auf die Gleise gelegt, teilten die Beamten am Montag mit. Durch den Zusammenprall wurden der Kühler und andere Teile des Zuges beschädigt. Die Bahn und die sechs Reisenden konnten jedoch die Fahrt zum Bahnhof Bernburg fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Durch den Zusammenprall und die daraus resultierende Streckensperrung kam es bei den nachfolgenden Zügen zu insgesamt fast fünf Stunden Verspätung. Eine Verbindung fiel demnach komplett aus. Die Polizei hat Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet.