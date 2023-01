Unbekannte beschädigen über 40 Fahrzeuge in Saalfeld

Saalfeld - Unbekannte haben in der Silvesternacht über 40 Fahrzeuge in Saalfeld beschädigt. An verschiedenen Orten im Saalfelder Stadtgebiet schlugen sie gegen Mitternacht Fahrzeugscheiben ein, zerstachen Reifen und zerkratzten Lack, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach wurden allein in der Rudolstädter Straße im Bereich eines Autohauses 29 Fahrzeuge beschädigt. Auf einem Parkplatz in der Reinhardstraße wurden zehn weitere Fahrzeuge demoliert. Einen weiteren Vorfall meldete die Polizei auf dem Großparkplatz im Promenadenweg sowie zwei weitere beschädigte Fahrzeuge in der Kelzstraße.

Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Polizei geht außerdem davon aus, dass weitere Fahrzeuge in Saalfeld von den Tätern beschädigt wurden, die Eigentümer dies jedoch noch nicht bemerkt haben.