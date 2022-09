Unbekannte attackieren Menschen in Jena auf Nachhauseweg

Jena - Zwei Unbekannte haben am Freitagabend in Jena drei Menschen auf dem Nachhauseweg mit Schlägen und Tritten in Bauch und Gesicht attackiert. Warum die zwei Täter, die auf maximal 20 Jahre geschätzt wurden, die Frau und die zwei Männer im Alter zwischen 35 und 56 Jahren angriffen, blieb unklar, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Es handle sich aufgrund der Tritte in Gesicht und Bauch um eine gefährliche Körperverletzung. Die Polizei Jena bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zur Tat oder den Tätern zu melden.