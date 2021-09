Umfrage: Deutsche fürchten Steuererhöhungen nach Corona

Ein Einkauf liegt in einem Einkaufswagen in einem Supermarkt. Die riesigen Staatsschulden in der Corona-Pandemie und die Folgen fürs eigene Portemonnaie haben sich zur Sorge Nummer eins der Deutschen entwickelt, das geht aus eine Umfrage der R+V-Versicherung zum Thema "Ängste der Deutschen 2020" hervor. Foto: Fabian Sommer/

dpa