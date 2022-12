Ukrainische Kinderbücher für Erfurter Bibliothek

Erfurt - Pünktlich zu Weihnachten gibt es in der Erfurter Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße künftig auch Kinderbücher in ukrainischer Sprache. „Die Nachfrage ist auf jeden Fall da“, sagte eine Bibliotheksmitarbeiterin am Freitag. In den vergangenen Wochen hatte das Innenministerium insgesamt 250 Euro Spenden gesammelt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Mit dem Geld wurde das ukrainischsprachige Bücherpaket gekauft.

Die Bücher stammen von der Initiative Kibadu („Kinderbücher aus der Ukraine“) des Mauke-Verlags. Als „Bücherbrücke“ für nach Deutschland geflüchtete ukrainische Kinder kauft der Verlag Kinderbücher direkt aus der Ukraine. „So kann nicht nur geflüchteten Kindern eine Freude gemacht, sondern auch die ukrainische Kultur erhalten und den Verlagen in der Ukraine geholfen werden“, zitierte die Stadt einen Ministeriumsmitarbeiter.