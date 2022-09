Über 4000 sächsische Teilnehmer bei globalem Klimastreik

Teilnehmer sind bei einem Globalen Aktionstag von Fridays for Future in Dresden unterwegs.

Dresden - Etwa 4400 Menschen sind beim elften globalen Klimastreik in Sachsen auf die Straße gegangen. Die von Fridays for Future organisierten Proteste am Freitag liefen weitestgehend ohne Zwischenfälle ab, wie Sachsens Innenministerium am Samstag mitteilte. Es waren vor allem junge Menschen, die durch die sächsischen Städte zogen und für den Klimaschutz demonstrierten.

In Leipzig nahmen nach Angaben der Polizei etwa 2000 Menschen an den Protesten teil. Auch diese seien weitgehend friedlich geblieben. Nur auf Höhe des Richard-Wagner-Platzes sei es zu einer kurzen Konfrontation mit ungarischen Fußballfans gekommen, die aber von Einsatzkräften unterbunden worden sei.

Laut einer Aktionskarte von Fridays for Future waren auf allen Kontinenten Demonstranten für das Klima unterwegs. In ganz Deutschland waren am Freitag den Organisatoren zufolge mehr als 280 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mehr als 270 Städten unterwegs - die größten Demonstrationen gab es in Berlin und Hamburg.