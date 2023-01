Über 1400 Teile wechseln Besitzer bei Kostümverkauf in Oper

Halle - Beim Kostümverkauf in der Oper Halle haben über 1400 Kopfbedeckungen, Kleider, Gehröcke und andere Teile neue Besitzer gefunden. Zum Verkauf standen am Samstag Kostüme und Hüte aus Inszenierungen der zurückliegenden 20 Jahre. Der Andrang war groß, berichtete ein Sprecher der Bühnen Halle. Schon vor der Öffnung um 10.00 Uhr hätten die Menschen Schlange gestanden. Das Publikum sei bunt gemischt gewesen: vom Opern- und Stammpublikum, das gezielt nach Teilen gesucht habe, über Familien und Studierende. Die Einnahmen von rund 20 000 Euro sollen unter anderem in Jugend- und Vermittlungsprojekte fließen, hieß es.