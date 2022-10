Über 100 Hinweise zu Vermisstenfällen nach „Aktenzeichen“

Cuxhaven/Varel/Wolfsburg - Weit über 100 Hinweise sind zu mehreren Vermisstenfällen in Cuxhaven bei der Polizei eingegangen. Das Verschwinden von sechs Frauen zwischen 1977 und 1986 war am Mittwochabend bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Thema. „Über 100 Hinweise sind eine tolle Resonanz“, sagte der Leiter der Ermittlungsgruppe „Cold Case“, Rainer Brenner. Zwei weitere Fälle aus Niedersachsen wurden ebenfalls in der Sendung vorgestellt.

Die Hinweise zum Verschwinden der Frauen würden nun überprüft. Ob eine Spur dabei sei, war am Donnerstag zunächst nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Die Beamten halten in dem Fall einen Serientäter für möglich. Es gebe aber auch andere Ansätze, hieß es. Die Angehörigen der Frauen hätten darum gebeten, die Fälle noch einmal der Öffentlichkeit vorzustellen.

Im Fall eines ungelösten Wohnungseinbruchs in Varel (Landkreis Friesland) sind nach der ZDF-Sendung Hinweise im mittleren zweistelligen Bereich bei der zuständigen Polizei eingegangen, wie ein Sprecher mitteilte. „Ob sich darunter ein entscheidender Tipp, die heiße Spur befindet, welche zu dem Täter führt, ist Gegenstand der Ermittlungen.“ Der bisher unbekannte Täter soll Anfang Juli 2021 in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein. Er stahl Bargeld im dreistelligen Bereich und bedrohte die 86 Jahre alte Bewohnerin. Zwei Monate später erhielt die Frau ein Erpresserschreiben.

Einige Hinweise, aber ebenfalls noch keine konkrete Spur, gingen bei der Polizei Wolfsburg ein. In dem dortigen Fall sollen sich zwei Männer im Januar 2018 als Zollbeamte ausgegeben haben und so 400 000 Euro von einer 76 Jahre alten Frau erbeutet haben.