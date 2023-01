Turbine-Präsidium komplett: Sportlicher Leiter gesucht

Potsdam - Das Präsidium von Frauen-Bundesligist Turbine Potsdam ist wieder komplett. Zwei Monate nachdem Karsten Ritter-Lang zum neuen Präsidenten des Tabellenletzten gewählt wurde, sind auf der Mitgliederversammlung am Freitag die vakanten Posten besetzt worden. Einen Tag danach traf sich das neue Präsidium bereits zur strategischen Planung. „Wir haben ein Organigramm erarbeitet, Aufgabenverteilungen vorgenommen und uns damit beschäftigt, was vor uns liegt. Natürlich wissen wir alle, dass der Klassenerhalt unserer 1. Mannschaft im Vordergrund steht“, heißt es in einem Schreiben an die Mitglieder.

Der mit nur einem Punkt aus zehn Spielen stark abstiegsgefährdete Traditionsverein soll in naher Zukunft dabei wieder eine sportliche Leitung erhalten. „Ein Muss“, wie Ritter-Lang der „Märkischen Allgemeinen“ (Montag) sagte: „Wobei ich betone, dass wir eine Frau favorisieren würden.“ Bis dahin werde das neu gewählte Vorstandsmitglied Gregor Kannenberg die Funktion ausüben.

Turbine bereitet sich seit der vergangenen Woche auf die restlichen Saisonspiele vor. Am 5. Februar ist die Mannschaft von Trainer Sven Weigang beim letzten Vorrundenspieltag Gastgeber für den Tabellenzweiten Bayern München. Für Ritter-Lang spielt in den kommenden Wochen aber nicht nur der Klassenerhalt eine Rolle: „Auch der Erhalt unserer langen Tradition ist elementar - Ein Team - Ein Weg - Ein Ziel - dies ist unser Leitmotiv!“