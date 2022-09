TTC Eastside gewinnt Bundesliga-Auftakt gegen SV Böblingen

Berlin - Die Tischtennis-Damen von TTC Berlin Eastside haben am Sonntag in heimischer Halle das Auftaktspiel der Bundesliga-Saison 2022/23 gegen SV Böblingen mit 6:2 gewonnen. Der erste Auftritt des neuformierten Erfolgsteams war mit Spannung erwartet worden. Die Spitzenspielerinnen Nina Mittelham und Xiaona Shan sind im ersten Saisonteil an japanische Clubs ausgeliehen.

Nach zwei Doppeln führte Eastside mit 2:0, aber in der ersten Einzelrunde glich Böblingen durch Erfolge von Chia-Hsuan Lin und Qianghong Gotsch zum 2:2 aus. In der zweiten Einzelrunde gab es nur noch Eastside-Erfolge. Vor allem beeindruckte das 3:1 von Elizabet Abramian gegen Tischtennis-„Legende“ Qianghong Gotsch. Mit Yaping Dings 3:2 nach 0:2-Rückstand gegen Chia-Hsuan Lin kam Eastside schließlich zum 6:2-Erfolg.