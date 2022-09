Trotz 2:3 gegen Frölunda: Eisbären-Coach lobt Fortschritte

Berlin (dpa/bb) – - Eishockey-Trainer Serge Aubin haderte nach der unglücklichen Heimniederlage der Eisbären Berlin gegen das schwedische Spitzenteam Frölunda HC in der Champions Hockey League (CHL) nur mit dem Ergebnis. „Es ist natürlich enttäuschend, ein Spiel auf diese Weise zu verlieren“, sagte der Kanadier am Donnerstagabend, nachdem der deutsche Meister erst Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Gegentreffer zum 2:3-Endstand kassiert hatte. „Das ist schade für die Jungs, sie hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt.“

Rundum zufrieden war der Coach hingegen mit der deutlichen Leistungssteigerung gegenüber der 1:7-Niederlage, die seine Mannschaft am vergangenen Samstag gegen den vierfachen CHL-Champion in Göteborg erlitten hatte. „Wir haben uns in allen Bereichen unseres Spiels verbessert“, lobte Aubin. „Der Einsatz hat definitiv gestimmt. Defensiv standen wir ziemlich solide, und im Laufe des Spiels sind uns auch immer mehr offensive Spielzüge gelungen.“

Nach den beiden Niederlagen gegen Frölunda wollen die Berliner ihre Chancen auf das Erreichen des CHL-Achtelfinales nun mit einem Heimsieg gegen die Brûleurs de Loups de Grenoble verbessern. Der französische Meister gastiert am Samstag (17.00 Uhr, live bei Sport1+) im Wellblechpalast. Aubin setzt dann erneut auf die Unterstützung durch die eigenen Anhänger, die bereits gegen Frölunda für eine großartige Stimmung gesorgt hatten. „Es war absolut fantastisch, vor unseren Fans zu spielen“, sagte der Trainer. „Wir haben ihre Energie wirklich gespürt. Wir wollen am Samstag den gleichen Einsatz bringen – hoffentlich mit einem besseren Ergebnis.“