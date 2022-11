Traktor mit Anhänger kippt um: Neun Verletzte

Oberkrämer - Ein Traktor mit einem Anhänger für den Personentransport ist im Landkreis Oberhavel umgekippt - neun Menschen sind dabei verletzt worden. Der Fahrer fuhr am Sonntagabend durch den Oberkrämer Ortsteil Marwitz mit neun Fahrgästen im Alter von 2 bis 54 Jahren, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Wegen einer Bodenschwelle geriet demnach der Anhänger im Ziegenkruger Weg ins Schlingern und stürzte um. Ein 36-Jähriger sei dabei schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Acht weitere Insassen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Laut Polizei zufolge floh der Traktorfahrer. Die Identität des Mannes stand am Montagmorgen noch nicht fest.