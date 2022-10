Toter in Weimarer Innenhof: Polizei geht von Unglück aus

Weimar - In einem Weimarer Innenhof ist ein toter Mann gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann aus dem bodentiefen Fenster seiner Wohnung im ersten Stock gefallen sein könnte, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Ein Zeuge habe den Anfang 50 Jahre alten Mann am Morgen leblos auf dem Boden des Hofes unterhalb des geöffneten Wohnungsfensters gesehen. In der Wohnung habe es keine Einbruchs- oder Kampfspuren gegeben. Auch wenn in alle Richtungen ermittelt werde, gebe es somit aktuell keinen Hinweis auf eine Straftat. Bisher werde ein Todeszeitpunkt zwischen drei bis fünf Uhr morgens angenommen. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse liefern.