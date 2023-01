Freital - Ein 22-Jähriger ist in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) offensichtlich gewaltsam ums Leben gekommen. Der Mann sei am Samstagvormittag leblos in einem Park entdeckt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Aktuell werde ein Tötungsdelikt vermutet. Zu weiteren Details hüllten sich die Behörden „aus ermittlungstaktischen Gründen“ vorerst in Schweigen. Der Fundort sei abgesperrt und Spuren gesichert worden, hieß es lediglich. Zudem habe es erste Befragungen im Umfeld gegeben.