Bremerhaven - Nach dem Fund eines Toten in Bremerhaven am vergangenen Sonntag liegen der Polizei keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Das teilte die Polizei am Mittwoch nach dem Abschluss der rechtsmedizinischen Untersuchung mit. Der 75 Jahre alte Mann verstarb nach Angabe der Behörde krankheitsbedingt. Ein Zeitungsbote hatte den leblosen Mann im Stadtteil Leherheide auf dem Gehweg gefunden.