Tote in Hotel gefunden: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Leipzig - Nachdem in einem Leipziger Hotel die Leiche einer Frau gefunden wurde, hat die Polizei einen 42 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Die Polizei ermittle gegen ihn wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes, erklärte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Bei der Toten handle es sich um eine 31 Jahre alte Frau aus Bulgarien. Beamte hatten den Tatverdächtigen den Angaben zufolge am Mittwochabend festgenommen.

Die tote Frau war am Dienstagabend in einem Hotel im Ortsteil Sellerhausen-Stünz entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft habe die Obduktion der Leiche in der Rechtsmedizin angeordnet, hieß es.