TK: Krankenstand in Niedersachsen erreicht Rekordwert

Hannover - Der Krankenstand hat bei den Versicherten der Techniker Krankenkasse (TK) in Niedersachsen einen Höchstwert erreicht. Die Krankmeldungen der Erwerbstätigen im Bundesland, die bis Ende November/Anfang Dezember ausgestellt wurden, lagen 32 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, wie die Krankenkasse am Donnerstag in Hannover mitteilte. Im November lag der Krankenstand demnach bei 6,3 Prozent - rund 0,5 Prozentpunkte über dem bundesweiten Wert.

„Die Werte im Jahr 2022 lagen bisher jeden Monat bereits deutlich über entsprechenden Vergleichsmonaten. Grund hierfür sind derzeit vor allem ausgeprägte Erkältungs- und Grippewellen“, sagte Dirk Engelmann, Leiter der TK-Landesvertretung Niedersachsen. Die TK rechnet auch im Dezember mit weiterhin stark ansteigenden Krankmeldungen.

Die Krankenkasse hat eigenen Angaben zufolge rund 930.000 Versicherte in Niedersachsen - etwa 450.000 davon sind erwerbstätig.