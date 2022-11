Tierwohlfreundliche Haltungssysteme bei Eurotier 2022

Die Eurotier auf dem Messegelände in Hannover versteht sich als weltweite Leitmesse zum Thema Agrar-Tierhaltung. Neben modernen Stallkonzepten gibt es auch Fachkongresse - und eine Party.

Hannover - Von tiergerechteren Haltungskonzepte für Schwein, Rind oder Geflügel über Lösungen für Landwirte, die ihre Produkte direkt vermarkten wollen bis zur Jobbörse: Die Eurotier 2022 in Hannover will in diesem Jahr wieder ihrem Ruf als Weltleitmesse der Tierhaltungsbranche gerecht werden. Von Dienstag bis zum Freitag zeigen rund 1700 Aussteller aus 55 Ländern auf 250.000 Quadratmetern Produkte, Innovationen und Dienstleistungen. Wegen der Corona-Pandemie war die Eurotier im vergangenen Jahr komplett digital über die Bühne gegangen, nachdem sie 2020 ausfallen musste. Normalerweise findet sie im zweijährigen Turnus statt.

Im Mittelpunkt stehen unter dem Leitthema „Transforming Animal Farming“ Veränderungen in der Tierhaltung. Die parallel stattfindende Messe „EnergyDecentral“ stelle die Möglichkeiten dezentraler Energieversorgung in den Mittelpunkt, hieß es vom Veranstalter, der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG).

So dreht sich in einer Halle alles um zukunftsfähige Haltungskonzepte für Schweine, Milchkühe und Junghennen. Sie sollen zugleich tierfreundlich, umweltgerecht, klimaschonend, verbraucherorientiert, aber dabei auch wettbewerbsfähig sein. Auch das Thema Fütterung spielt unter anderem eine große Rolle. Dabei geht es nicht nur um das Tierwohl, sondern - mit Blick auf den anfallenden Mist und die Gülle und die darin enthaltenden Nährstoffe - auch um Umweltschutzaspekte.

Zusätzlich zur Präsentation neuer Produkte und Techniken will die Eurotier auch eine Plattform für zahlreiche Branchenevents und Kongresse sein. Der Bundesverband Praktizierender Tierärzte wird seinen Jahreskongress mit mehr als 2500 Tierärzten und die dazugehörende Fachmesse „Veterinärmedizin“ zeitlich parallel zur Eurotier 2022 veranstalten. Zum Programm gehören schließlich auch Jobmessen oder der „Young Farmers Day“ am Donnerstag für junge Landwirtinnen und Landwirte aus dem In- und Ausland, die sich abends auf dem Messegelände zur Party treffen.