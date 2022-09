Tierisches Planschen: Hundeschwimmen im Freibad

Pattensen - Zum Ende der Badesaison haben an diesem Wochenende in mehreren Freibädern in Niedersachsen Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern geplanscht. Das Freibad in Pattensen in der Region Hannover veranstaltete das Hundeschwimmen bereits zum zweiten Mal. Rund 20 Hunde, ihre Herrchen und Frauchen kamen am Sonntagmittag in das Bad. Heino Kook aus Laatzen nutzte die Gelegenheit und sprang mit seinem Neufundländer ins Becken. „Das ist eine super Veranstaltung“, sagte Kook. „Wenn nächste Woche wieder irgendwo ein Hundeschwimmen stattfindet, sind wir wieder dabei.“

Nicht alle Hunde waren so mutig und trauten sich bei 17 Grad Außentemperatur auf Anhieb direkt ins Wasser. Ein Hundeschwimmen zum Abschluss der Freibadsaison wird in immer mehr Bädern angeboten. Ähnliche Veranstaltungen gab es beispielsweise auch in Lehrte und Braunschweig.