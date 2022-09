Thüringer Wandertag auf den Spuren von Klassik und Moderne

Weimar - Wanderfreunde sollten am Sonntag die Stiefel schnüren: Beim 30. Thüringer Wandertag können sie sich ab 9.00 Uhr in Weimar und Umgebung zwischen Stätten der klassischen Literatur und der Bauhaus-Moderne auf Tour begeben. 15 Wanderungen unterschiedlicher Länge und Schwierigkeitsgrade stehen auf dem Programm der Jubiläumsveranstaltung. Dazu gehören Führungen durch die Stadt und über den historischen Friedhof, Touren im Park an der Ilm, zum Travertin-Steinbruch in Weimar-Ehringsdorf und zum Schloss Ettersburg.

Thematisch können sich die Wanderer unter anderem auf den Spuren des deutsch-amerikanischen Malers Lyonel Feininger (1871-1956) bewegen, der 30 Jahre lang immer wieder zu Arbeits- und Studienaufenthalten nah Weimar kam. Thüringen gilt als Mekka für Wanderer, die auch jenseits der bekannten Routen im Thüringer Wald landschaftlich schöne und kulturell interessante Strecken vorfinden.