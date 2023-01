Thüringer HC feiert Kantersieg im Ostduell

Herbert Müller, Trainer vom Thüringer HC, agiert an der Seitenlinie.

Bad Langensalza - Die Handballerinnen des Thüringer HC bleiben in der Bundesliga dem Spitzenreiter SG BBM Bietigheim auf den Fersen. Das Team von Trainer Herbert Müller ließ am Mittwochabend im Ostderby dem SV Union Halle-Neustadt keine Chance und siegte vor heimischer Kulisse überlegen mit 38:25 (19:10). Sonja Frey avancierte mit acht Toren zur besten Werferin bei den Thüringerinnen. Für Halle erzielte Cecilie Woller fünf Treffer. Mit 20:2 Punkten rangiert der THC als Tabellenzweiter knapp hinter Bietigheim (20:0). Die Mannschaft von Trainerin Katrin Welter rutschte hingegen mit nunmehr 7:15 Punkten auf Rang zehn ab.

Den Grundstein zum Sieg legten die Thüringerinnen bereits in der ersten Halbzeit. Nach einer zähen und fehlerbehafteten Anfangsphase drehten sie ab der 20. Minute auf und erzielten neun Tore in Folge zur komfortablen Halbzeitführung. Dabei brillierten insbesondere die dynamische Spielmacherin Frey und Rechtsaußen Dominika Zachova, die ihre Wurfchancen selbst unter Bedrängnis konsequent verwertete. Die Hallenserinnen, die zu Beginn noch mit einer beweglichen Abwehr und geduldigem Angriffsspiel überzeugt und nach 14 Minuten mit 8:6 geführt hatten, leisteten sich hingegen zahlreiche Ballverluste oder scheiterten an der starken THC-Torhüterin Nicole Roth (neun Paraden zur Pause).

Im zweiten Durchgang stabilisierten sich die Gäste zwar in der Offensive, doch die Thüringerinnen blieben mit ihrem Tempospiel dominant. Die höchste Führung war beim 35:20 (51. Minute) erreicht.