Thüringen: Nachbesserungen bei Härtefallfonds für Rentner

Seit Jahren setzt sich Thüringens Landesregierung dafür ein, die Benachteiligung bestimmter Rentnergruppen in Ostdeutschland zu beenden. Nun liegt ein Vorschlag des Bundes auf dem Tisch. Thüringen sieht weiteren Verhandlungsbedarf.

Erfurt/Berlin - Thüringen gehen Pläne des Bundes für einen Härtefallfonds für bestimmte Rentnergruppen in Ostdeutschland noch nicht weit genug. Es sei gut, dass die Bundesregierung - wenn sie schon nicht das Rentenrecht anpasse - zumindest große Härten lindern wolle, sagte Regierungssprecher Falk Neubert auf Anfrage in Erfurt. Im Gespräch sei ein Fonds in einer Größenordnung von etwa 500 Millionen Euro. „Sehr kritisch zu bewerten ist jedoch, dass nur einige der Betroffenengruppen berücksichtigt werden sollen.“

Das gilt laut Neubert unter anderem für mithelfende Ehefrauen zu DDR-Zeiten - einen solchen Status habe es vor der Wiedervereinigung in Westdeutschland nicht gegeben.

Thüringen und die anderen ostdeutschen Bundesländer setzen sich seit Jahren dafür ein, die Benachteiligung bestimmter Rentnergruppen in Ostdeutschland zu beenden. Dazu gehörten unter anderem geschiedene Frauen oder die mithelfenden Ehefrauen in kleinen DDR-Gewerbe- oder Handwerksbetrieben. Es gebe mehr als ein Dutzend solcher Gruppen, die bei der Wiedervereinigung nicht ausreichend berücksichtig wurden, sagte Neubert. „Thüringen wird weiter an der Seite der anderen Bundesländer nach Regelungen suchen.“

Debattiert werde auch über die finanzielle Beteiligung der Bundesländer. Neubert bekräftigt, dass für Rentenangelegenheiten eigentlich allein der Bund zuständig sei. Ob und in welcher Höhe sich die Länder möglicherweise trotzdem beteiligten, sei schon länger in der Diskussion.

Der Haushaltsausschuss im Bundestag hatte vergangene Woche nach jahrelangem Hin und Her zwischen Bund und Ländern die 500 Millionen Euro für den Fonds freigegeben. Möglich sollen Einmalzahlungen an Rentner an der Armutsgrenze sein, die bei der Überleitung der DDR-Renten ins bundesdeutsche System vor drei Jahrzehnten Ansprüche eingebüßt haben.

Der Fonds soll beim Bundessozialministerium angesiedelt werden. Die Bundesländer sollen die Option haben, mit einzuzahlen. Wie viel jeder Antragsteller bekommt, hängt von der Gesamtsumme ab. Der Fonds ist auch für Härtefälle unter jüdischen Zuwanderern und Spätaussiedlern gedacht. Gelder könnten 2024 fließen, hieß es in Berlin.