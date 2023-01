Thomanerchor führt wieder Motetten in Thomaskirche auf

Leipzig - Der Leipziger Thomanerchor nimmt nach seinem Weihnachtsprogramm wieder die regelmäßigen Motetten in der Thomaskirche auf. Die jungen Sänger seien jeweils freitags (18.00 Uhr) und samstags (15.00) sowie beim Gottesdienst am Sonntag (9.30 Uhr) zu erleben, teilte der Chor am Donnerstag mit. Als Höhepunkte stünden für den traditionsreichen Knabenchor in diesem Jahr Große Concerte im Gewandhaus sowie mehrere Auftritte beim Bachfest Leipzig an. Zudem seien zwei CD-Neueinspielungen mit Thomaskantor Andreas Reize geplant.