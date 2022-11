Thielemann pausiert wegen Schulterbeschwerden

Dresden - Dirigent Christian Thielemann kann derzeit verletzungsbedingt nicht auftreten. Die Sächsische Staatskapelle verwies am Dienstag auf langanhaltende Schulterbeschwerden seines Chefdirigenten. Mehrere Konzerte werden nun von anderen Dirigenten übernommen. Das 4. Symphoniekonzert der laufenden Saison wird von Tugan Sokhiev (13. November) und David Afkham (14. und 15. November) in der Semperoper geleitet. Auch die anschließenden Gastkonzerte in Luxemburg, München und Hamburg teilen sich beide Dirigenten. Als Solistin ist die Geigerin Julia Fischer mit dabei.