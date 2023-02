Apolda - Trickbetrüger haben einen Rentner in Apolda (Kreis Weimarer Land) mit einem Anruf um 10.000 Euro gebracht. Die Betrüger gaben sich nach Polizeiangaben vom Sonntag am Telefon als Mitarbeiter der Softwarefirma Microsoft aus und überredeten den 72-Jährigen dazu, eine Fernzugriffssoftware auf seinem Rechner zu installieren. Als dies am Freitag geschehen war, griffen sie auf zwei Konten des Betrugsopfers die hohe Summe ab. Das Geld wurde laut Polizei auf ausländische Konten überwiesen. „Nach Aussage der Banken ist die Aussicht auf Rückerhalt des Geldes sehr gering“, hieß es in der Pressemitteilung.