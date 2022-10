Teilweise noch immer Niedrigwasser in Thüringer Flüssen

Der Fluss „Zahme Gera“ führte im Juli am Pegel Geraberg kaum Wasser.

Jena - Trotz wieder mehr Niederschlägen im Herbst fließt in einer Reihe von Flüssen in Thüringen weiterhin zu wenig Wasser. Das betrifft vor allem den Norden des Freistaats, wie aus einer Übersicht des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hervorgeht. Ausgeprägtes Niedrigwasser führten am Samstag etwa die Leine, die Zorge, die Wipper und die Unstrut. Das galt auch weiter südlich für einige Pegel entlang von Ilm und Apfelstädt.

Weniger stark betroffen war die Saale. In Süd-, West- und Ostthüringen führen die Flüsse aktuell kein Niedrigwasser. Nach trockenen Monaten im Frühjahr und Sommer hatte es im September und Oktober wieder häufiger geregnet, was für eine gewisse Entspannung der Niedrigwasserlage sorgte.