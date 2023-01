Tankstellenüberfall in Dresden: 23-Jähriger in U-Haft

Dresden - Ein 23-Jähriger soll in Dresden-Albertstadt in einer Tankstelle eine Kassiererin mit einem Messer bedroht und einen mittleren dreistelligen Betrag erbeutet haben. Nach Angaben der Polizei vom Montag wurde der mutmaßliche Täter am Freitagabend wenig später in der Nähe der Tankstelle festgenommen. Ein Ermittlungsrichter erließ daraufhin am Wochenende einen Haftbefehl gegen den 23 Jahre alten Tatverdächtigen. Demnach befindet sich der Mann nun in einem Gefängnis.