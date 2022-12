Tagestreff für Obdachlose ab Frühjahr in Traglufthalle

Berlin - Der Tagestreff für Obdachlose zieht im Frühjahr in eine Traglufthalle in Friedrichshain. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Mittwoch vor Ort mit. Derzeit bietet er im „Hofbräu Wirtshaus“ wohnungslosen Menschen tagsüber eine Zuflucht vor der Kälte.

„In der Zeit der Pandemie mussten viele Einrichtungen ihre Tagesangebote für obdachlose Menschen reduzieren“, sagte Kipping und verwies auf die Bedeutung, die dem größten Tagestreff Berlins zukommt. Bis zu 300 Wohnungslose haben unter der Woche und an Feiertagen die Möglichkeit, eine warme Mahlzeit zu erhalten.

Zudem gibt es eine medizinische Versorgung, mehrsprachige Sozialberatung, einen getrennten Bereich für Frauen und eine Kleiderkammer - letztere ist bislang kaum gefüllt.

In der Traglufthalle in Friedrichshain soll es laut dem Sozialdienstleister Gebewo, der im „Hofbräu Wirtshaus“ im Einsatz ist, zusätzlich einen Außenbereich sowie Betten für die Notübernachtung.

Finanziert wird der Tagestreff ausschließlich durch EU-Mittel. Insgesamt steht der Wohnungslosenhilfe in Berlin in diesem und im kommenden Jahr deutlich mehr Geld zur Verfügung als in den Vorjahren - 2022 mehr als doppelt so viel wie noch 2021.