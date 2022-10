Symrise hebt Umsatzausblick erneut an

Holzminden - Gute Geschäfte mit Zusätzen für Heimtiernahrung und für Kosmetika stimmen Symrise für das laufende Jahr noch optimistischer. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen hob seine Prognose für das Wachstum aus eigener Kraft - also ohne Übernahmen und Währungseffekte - für 2022 auf über 10 Prozent an, nachdem er sie erst im Sommer auf mehr als 7 Prozent erhöht hatte. In den ersten neun Monaten erzielte der Dax-Konzern laut einer Mitteilung vom Mittwoch ein organisches Umsatzplus von 11,3 Prozent, im dritten Quartal waren es 13,6 Prozent.

Inklusive Portfolio- und Währungseffekten stiegen die Erlöse von Januar bis September im Jahresvergleich um gut 21 Prozent auf 3,49 Milliarden Euro. Zur Gewinnentwicklung wird sich Symrise dann wieder bei der Vorlage der Jahreszahlen äußern. Für das Gesamtjahr peilt das Unternehmen weiter eine operative Gewinnmarge um die 21 Prozent an.