Am Sonntag findet das Finale der US-amerikanischen Football-Liga NFL, der Super Bowl statt. Wegen der Zeitverschiebung findet die TV-Übertragung erst am frühen Montagmorgen in Deutschland statt. Für einen Schüler und Football-Fan aus Hessen fällt das Sport-Spektakel auf einen ungünstigen Termin. Doch der junge Mann weiß sich zu helfen.

Am Sonntag findet der Superbowl statt. Im deutschen Fernsehen wird das Sportevent in der Nacht zu Montag übertragen.

Los Angeles/DUR/awe - Der Super Bowl ist das größte Einzelsport-Ereignis weltweit. Am Sonntag stehen sich die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams gegenüber. Um 15.30 Uhr Ortszeit startet im kalifornischen Los Angeles der Kick-Off. Fans in Deutschland müssen wegen der Zeitverschiebung lange wach bleiben, denn hierzulande ist es dann bereits Montag 0.30 Uhr.

Ein Schüler aus dem hessischen Fulda, der großer Football-Fan ist, möchte den Super Bowl wie viele andere auch, im Fernsehen miterleben. Doch der junge Mann, der die Freiherr-vom-Stein-Schule besucht, schreibt am Montag eine wichtige Klausur. Dass die Termine von Super Bowl und Prüfung kollidieren, wollte er nicht einfach so hinnehmen, weshalb der junge Mann sich an die Redaktion des Sportmagazins Ran wandte und eine Beschwerde-Mail verfasste.

Schüler verfasst Beschwerde-Mail

"Ich habe erschreckend feststellen müssen, dass wir am (...) Montag nach dem Super Bowl eine LK-Klausur schreiben. Ich habe keine Ahnung, wer auf diese Idee kam, aber skandalös ist das einzige Wort, welches mir dazu einfällt", so der Schüler, der die Klausur scheinbar mit allen Mitteln verhindern will. "Es wäre sehr nett, wenn ihr meine Schule kontaktieren könntet oder mir eine Krankschreibung für diesen Tag ausstellt", heißt es in der Mail gegenüber Ran weiter.

Die Football-Experten der Ran-Redaktion fanden den Vorstoß des Schülers witzig und wandten sich deshalb via Instagram an den Schulleiter der Freiherr-vom-Stein-Schule in Fulda.

Ran-Football-Experten melden sich via Instagram

Die Football-Experten Jan Stecker (62), Christoph "Icke" Dommisch (35), Carsten Spengemann (49) und der zweifache Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer (37) werben in dem Video für ihren Sport und dem Super Bowl und bitten den Schulleiter um eine Verschiebung des Klausurentermins.

Der Post mit fast 62.000 Aufrufen hatte die erwünschte Durchschlagskraft und erreichte schließlich den Leiter der Freiherr-vom-Stein-Schule. Dieser meldete sich ebenfalls bei Instagram, jedoch mit ernüchternden Nachrichten.

Da der Terminkalender für die Klausuren sehr ausgeplant ist, ist eine Verschiebung nicht möglich, so Schulleiter Dr. Ulf Brüdigam.

Doch Brüdigam gab den Footballliebhabern seiner Schule Hoffnung für das kommende Jahr. Man könne zukünftig eine Abstimmung abhalten, ob der Montag nach dem Super Bowl klausurfrei bleiben soll. Außerdem ludt der Schulleiter die Ran-Football-Experten ein, um den Freiherr-vom-Stein-Schülern Praxisunterricht im American Football zu geben. Die Aktion des Schülers könnte somit als gelungen bezeichnet werden.