Stürmisches Wetter in Niedersachsen und Bremen

Hannover - Ausläufer eines Sturmtiefs sorgen am Sonntag in Niedersachsen und Bremen für starken Wind. Bis zum Nachmittag erwartet der Deutsche Wetterdienst an der Nordseeküste schwere Sturmböen und vereinzelt orkanartige Böen und hat deswegen eine Unwetterwarnung herausgegeben. Danach lässt der Wind an der Nordsee nach und geht bis zum späten Abend stark zurück, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Es handle sich um ein kurzes Ereignis, das mit dem Sonntag dann vorüber ist.

Im Binnenland gibt es stürmische Böen und Sturmböen, die ebenfalls am frühen Abend nachlassen. Am Nachmittag bilden sich zudem Schauer und es kann laut DWD zu Gewittern kommen. Die Temperaturen liegen bei milden sieben bis acht Grad.

Aufgrund des Sturms sind im Harz die Seilbahnen und Lifte geschlossen. Sowohl am Wurmberg in Braunlage, wie auch am Matthias-Schmidt-Berg in St. Andreasberg und am Bocksberg in Hahnenklee ist der Lift-Betrieb eingestellt.

In der Nacht zum Montag ändert sich die Wetterlage. Nach einer extrem milden ersten Januarhälfte wird es in der kommenden Woche zunehmend kälter.