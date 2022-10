Stürmer Jovetic fehlt Hertha gegen Bayern

Berlin - Hertha BSC muss im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München am Wochenende auf Angreifer Stevan Jovetic verzichten. Der Montenegriner habe eine leichte Zerrung am Hüftbeuger, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz am Montag nach dem Start in die Trainingswoche vor der Partie gegen den deutschen Fußball-Serienmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Jovetic war im Spiel bei Werder Bremen (0:1) am Freitagabend in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt worden.

Bei Innenverteidiger Marton Dardai sei noch unklar, ob er am Wochenende wieder eine Option für den Kader sei. Nachwuchsspieler Derry Scherhant setzte am Montag aus Regenerationsgründen aus, weil er am Sonntag für Herthas zweite Mannschaft gespielt hatte.

Die Berliner stehen nach der unglücklichen Niederlage in Bremen in der Tabelle auf Rang 14. Zum Relegationsrang 16 sind es zwei Zähler Abstand, zum FC Augsburg auf Platz 13 drei Punkte.

Den Frust nach dem Bremen-Spiel habe die Mannschaft verdaut, sagte Schwarz. „Es ist dann auch gut, direkt eine Trainingseinheit zu haben, um den Blick wieder nach vorne zu richten“, sagte er. Die Mannschaft sei energiegeladen in die Woche gestartet.

Über das Spiel gegen den FC Bayern sagte der 44-Jährige: „Wir werden die Situationen, in denen wir dann Räume haben, optimal nutzen müssen.“ Das hatte in den letzten Spielen nicht gut funktioniert. Zudem müsse das Team in der Umschaltbewegung seine Geschwindigkeit zur Geltung bringen. „Du brauchst alles gegen die Bayern. Du musst sehr gut verteidigen, und wenn du die Situationen hast, musst du sie auch gut ausspielen“, sagte er.

Auch wegen des Ausfalls von Jovetic könnte Schwarz am Wochenende auf ein anderes System setzen. Zuletzt hatten die Berliner mit zwei Stürmern begonnen. „Wir haben schon die ein oder andere Systematik im Kopf, die wir dann auch verändern könnten“, sagte der Trainer. Ob etwas verändert werde, entscheide sich im Laufe der Woche.