Sturm und Regen statt Dauerfrost in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Leipzig (dpa/sa) - - Mit Glatteisgefahr startet die Woche in Sachsen-Anhalt, auf mildere Temperaturen und viel Regen können sich die Menschen für die Vorweihnachtswoche einstellen. Bei bis zu fünf Grad und Regen besteht am Montag akute Glatteisgefahr in Sachsen-Anhalt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In der Nacht zum Dienstag ist örtlich weiterhin Glätte bei Tiefsttemperaturen von zwei Grad möglich. Ein mäßiger Wind ist zu erwarten - in der Brockenregion bis hin zu Orkanböen.

Bei bis zu zehn Grad wird der Dienstag stark bewölkt. Gelegentlich kann es nass werden. In Berglagen kann es weiter zu Orkanböen kommen. Nachts sinken die Temperaturen bis auf zwei Grad.

Bewölkt und nass wird der Mittwoch. Mit bis zu zehn Grad wird es mild. In Bergregionen kann es auch nachts weiter stürmisch werden. Auf bis zu zwei Grad kühlt es sich zum Donnerstag hin ab.