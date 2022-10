Stuhl vor einfahrende S-Bahn geworfen - Polizei sucht Zeugen

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier.

Berlin - Am S-Bahnhof Schönhauser Allee ist in der Nacht zu Mittwoch ein Stuhl vor eine einfahrende S-Bahn geworfen worden. Der Stuhl verkeilte sich im Stromabnehmer, die Sicherung brannte durch, wie die Bundespolizei mitteilte. In der Bahn der Linie S41 saßen etwa 50 Reisende, die unverletzt gerettet werden konnten.

Der Zug musste zur Reparatur ausgesetzt werden, es kam zu Verspätungen im Zugbetrieb. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen. Den Angaben zufolge ereignete sich die Tat zwischen 00.55 Uhr und 01.07 Uhr.