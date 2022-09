Studie zur Rolle im Nationalsozialismus

Berlin - Der Berliner Fußball-Verband will seine Rolle im Nationalsozialismus wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Daher werde man eine Studie in Auftrag geben, die vor der EM 2024 öffentlich präsentiert werden soll. Das teilte der BFV am Tag nach seiner Gala zum 125-jährigen Jubiläum des Verbandes am Montag mit.

„Der Berliner Fußball-Verband als Nachfolger des VBB bekennt sich dazu, dass in der Zeit des Nationalsozialismus im Berliner Fußball, in den Vereinen und im Verband Unrecht geschehen ist. Er erklärt, dass er die Geschehnisse, insbesondere den Ausschluss der jüdischen Mitglieder im Jahr 1933 kritisch würdigen sowie seine Rolle während der NS-Diktatur durch eine historische Studie aufarbeiten lassen will“, hieß es in einer Pressemitteilung.

Noch im Herbst wolle man ein Gremium mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Sport versammeln, um die Ziele und Fragestellungen der Studie zu definieren und eine Fachkraft oder Institution für die Umsetzung zu finden.