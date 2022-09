Stroot lässt sich Offensiv-Optionen mit Popp offen

Wolfsburg - Stürmerin oder Mittelfeldspielerin - Trainer Tommy Stroot vom deutschen Meister VfL Wolfsburg will sich bei der Position von Nationalspielerin Alexandra Popp vor dem Beginn der neuen Bundesliga-Saison nicht festlegen. „Gedankenspiele, sie offensiver einzusetzen waren da, sind immer da. Von daher schließen wir da nichts aus. Eine Option ist es immer“, sagte der VfL-Coach der Deutschen Presse-Agentur vor dem ersten Bundesliga-Spiel der Titelverteidigerinnen gegen SGS Essen (Samstag, 13.00 Uhr/MagentaSport.



Im Pokalspiel beim FSV Gütersloh (8:2) erzielte Popp am vergangenen Wochenende vier Treffer und bereite zwei Tore als Mittelstürmerin vor. Grundsätzlich ging es Stroot vor der Europameisterschaft darum, die routinierte Allrounderin nach ihrer Verletzung möglichst viel Spielzeit zu garantieren. „Auf der Sechser- und Achter-Position konnten wir den Rhythmus garantieren. Wir haben nie ausgeschlossen, dass sie eine Stürmerin ist und offensive Qualitäten hat.“



In der vergangenen Saison agierte Popp teils auch auf der Linksaußen-Position. „Wir haben da nochmal neue Möglichkeiten, mit einer "Poppi" in einer Form, die bei der EM für Aufsehen gesorgt hat“, sagte Stroot und fügte hinzu: „Das ist etwas, was uns als Verein bereichert – und egal wo sie spielt, haben wir Qualität. Das ist einfach ein Vorteil.“ Die 31 Jahre alte Popp hatte bei der EM im Juli nur knapp den Titel als beste Torschützin verpasst und den ihrer Rivalin Beth Mead überlassen müssen. Die 27 Jahre alte Engländerin hatte ebenso wie die VfL-Stürmerin sechs Tore bei dem Turnier in England erzielt, war aber auf mehr Torvorlagen gekommen.