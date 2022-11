Stromausfall in Kinderkrankenhaus in Hannover

Hannover - In einem Kinderkrankenhaus in Hannover ist am Montag der Strom ausgefallen. Ursache war nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin ein Feuer in einem Trafohäuschen am späten Nachmittag. Am Abend konnte ein Teil des Krankenhauses wieder regulär mit Strom versorgt werden, zu Schaden gekommen war bis dahin niemand. Andere Bereiche wurden über Notstromaggregate und Leitungen der Feuerwehr versorgt. Hinweise auf Brandstiftung gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag.

Die Kinder wurden von den Pflegerinnen und Pflegern auf den Stationen betreut. Von den rund 160 Patientinnen und Patienten wurden laut einem Kliniksprecher sieben vorsichtshalber in andere Krankenhäuser verlegt.

Die Notfallversorgung in der Notaufnahme stehe am Dienstag nur eingeschränkt zur Verfügung, teilte die Klinik mit. Wer keinen Termin hat, möge einen Kinderarzt aufsuchen.