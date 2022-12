Stromausfall in Delitzsch: Unbekannte entfernen Stromkabel

Delitzsch - In Delitzsch im Ortsteil Beerendorf im Landkreis Nordsachsen ist es am Donnerstagabend zu einem kurzen Ausfall der Stromversorgung gekommen. Grund dafür sei das Entfernen wichtiger Kabel an einem Stromverteiler durch Unbekannte gewesen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Täter seien offenbar gestört worden, da sowohl das Werkzeug als auch das Diebesgut am Tatort zurückgelassen worden sei. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.