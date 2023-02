Halle - Ein Mann ist bei einem Streit im Stadtteil Dölau (Halle) von einem 34-Jährigen geschlagen und verletzt worden. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann am Samstagabend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alarmierte Polizeikräfte fassten kurz darauf den mutmaßlichen Täter in der näheren Umgebung. Daraufhin beleidigte der 34-Jährige die Polizisten. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurden ihm laut Polizei kurzzeitig die Handfessel angelegt. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen erstattet. Wodurch der Streit ausgelöst wurde, ist den Angaben zufolge unklar.