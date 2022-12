Straßenkinder-Projekt vorübergehend geschlossen

Hannover - Wegen akuten Personalmangels hat die Stadt Hannover ein Projekt für Jugendliche, die auf der Straße leben, vorübergehend schließen müssen. Wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet, ist die 1996 gegründete Einrichtung „Bed by night“ bereits seit Ende November zu, soll aber in der zweiten Januarwoche wieder geöffnet werden.

In bunten Containern in Innenstadt-Nähe wird Jugendlichen in Not ein Schlafplatz angeboten - betreut werden sie 24 Stunden am Tag im Schichtdienst, auch am Wochenende. Die Betreuerinnen, Betreuer und Jugendlichen wurden wegen der Schließung vorübergehend in andere Inobhutnahme-Einrichtungen verlegt, hieß es in dem Zeitungsbericht.

Hintergrund für den aktuellen Engpass in dem „Bed by night“-Projekt sei neben dem Fachkräftemangel auch die steigende Zahl von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten. Das Problem betrifft laut Stadtverwaltung Hannover den Jugendschutz bundesweit.